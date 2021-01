Zu viel Alkohol getrunken hatten zwei Autofahrer, die die Polizei in der Silvesternacht in Bruchweiler-Bärenbach kontrollierte. Gegen 1.30 Uhr am Freitag hielten die Beamten einen 27-Jährigen an. Der Alkoholtest ergab laut Polizei 0,66 Promille. Gegen 3.20 Uhr stoppten die Polizisten zudem einen 19-jährigen Mazda-Fahrer, bei dem der Alkoholtest einen Wert von 0,86 Promille ergab. Beide Fahrer mussten laut Polizei die Fahrzeugschlüssel abgeben, bis sie wieder fahrtauglich waren. Auf sie kommt nun ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot zu.