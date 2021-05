Alexander Fuhr (52), SPD-Landtagsabgeordneter aus Dahn, kandidiert nicht mehr für den Landesvorstand des SPD. Das sagte der Landesvorsitzende Roger Lewentz am Donnerstagabend in Mainz bei der Eröffnung des digitalen Parteitags. Fuhr war seit 2002 Beisitzer im Landesvorstand und seit 2012 Beisitzer im Präsidium. Fuhr werde auch nicht mehr für den Vorstand der Landtagsfraktion antreten, der am Freitag gewählt werden soll. Der Parteitag wurde einberufen, um über den Koalitionsvertrag abzustimmen, den SPD, Grüne und FDP nach der Landtagswahl verhandelt haben.