Traumhaftes Wochenende für Alena Bimber bei den U23-Kegel-Weltmeisterschaften in Slowenien. Am Samstag holte sie mit dem deutschen Nationalteam Silber, am Sonntag gewann die Bundesligaspielerin des ESV Pirmasens mit Celine Zenker gar die Goldmedaille im Tandem-Wettbewerb.