Trotz einer Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Österreich hat die Winzlerin Alena Bimber bei den Kegel-Weltmeisterschaften im kroatischen Varazdin mit dem deutschen Nationalteam das Viertelfinale erreicht.

Nach zwei 8:0-Siegen gegen Nordmazedonien und Frankreich ging es für die Auswahl des Deutschen Kegler-Bunds Classic (DKBC) gegen Österreich nur noch darum, wer als Gruppenerster und wer als Gruppenzweiter weiterkommt. Titelverteidiger Deutschland unterlag mit 3:5 (10,5:13,5 Sätze, 3498:3561 Kegel) und trifft nun im Viertelfinale am Donnerstag um 17.30 Uhr auf Ungarn, das beeindruckende 3712 Kegel erzielte und so Serbien mit 7:1 schlug.

Nervöser Beginn

Als Alena Bimber auf die Bahn ging, stand es nach dem ersten Drittel 1:1, wobei Deutschland ein leichtes Plus von vier Kegeln hatte. Die langjährige Bundesligaspielerin des ESV Pirmasens gewann ihr Duell mit der Österreicherin Fiona Steiner nach verlorenem ersten Satz (139:151 Kegel) noch mit 3:1 Sätzen, obwohl sie insgesamt vier Kegel weniger (595:599) gefällt hatte. Bimber, die so nervös begonnen hatte, schaffte beim 28. Wurf im vierten Satz den zum Duellsieg notwendigen Neuner. Die andere Deutsche im zweiten Drittel, Jana Bachert, verlor ihr Duell ebenso wie zuvor Celine Zenker und danach Anna Müller. Mit 595 Kegeln war Bimber die drittbeste Deutsche an diesem Tag hinter Alina Dollheimer (612) und Saskia Seitz (606). Beim 8:0 zum WM-Auftakt gegen Nordmazedonien hatte die RHEINPFALZ-Sportlerin des Jahres 2021 ihr Duell mit 593 Kegeln 4:0 gewonnen, beim 8:0 gegen Frankreich schaffte sie ein 4:0 mit 630 Kegeln.

„Heiß auf das Viertelfinale“

„Die Enttäuschung ist schon groß“, sagte DKBC-Trainerin Sandra Hirsch zur Niederlage gegen Österreich. Sie richtete aber „den Blick nach vorne“ und gab sich optimistisch vor der schweren Aufgabe gegen Ungarn: „Wir sind heiß auf das Viertelfinale. Wir wissen, was wir spielen können.“ Gesetzt im deutschen Team ist Alena Bimber. Die 26-Jährige spielt die bereits neunte WM ihrer Karriere.