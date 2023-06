Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Classic-Kegeln der Extraklasse ist am Sonntag ab 13 Uhr auf den Bahnen am Hauptbahnhof angesagt. Champions-League-Sieger SKC Victoria Bamberg gastiert in der DKBC-Frauen-Bundesliga beim ESV Pirmasens, dessen Team-Weltmeisterin Alena Bimber dabei auf von der WM bekannte Gesichter trifft. Herbert Striehl sprach mit ihr.

Frau Bimber, nach Ihren Goldmedaillen bei den Junioren-Weltmeisterschaften und der Frauen-Team-WM im Vorjahr gab es viel Trubel um Sie. Wie gingen Sie damit um und hat es sich gelegt?

Ich habe alles