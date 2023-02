Aktualisiert. Die Polizei hat die Schachenstraße in Pirmasens am Nachmittag kurzzeitig für den Verkehr gesperrt, damit die Feuerwehr Teile des Gebäudes am Dynamikum durchsuchen konnte; die Straße ist inzwischen wieder befahrbar. Anlass für den Einsatz waren mehrere aus dem Gebäude gemeldete Atemwegsbeschwerden gewesen.