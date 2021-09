Bis Freitagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz acht weitere positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Betroffen sind zwei Pirmasenser, drei Zweibrücker sowie jeweils eine Person aus den Verbandsgemeinden Hauenstein, Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben. Aktuell gelten 241 Menschen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes als mit dem Coronavirus infiziert. Beide Städte und der Landkreis befinden sich in der Warnstufe 1, Pirmasens hatte zuletzt bei der Inzidenz einen Schwellenwert überschritten, mittlerweile ist dieser Wert aber wieder unter 100 gesunken und liegt jetzt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 97. Für den Landkreis wird die Inzidenz mit 32, für Zweibrücken mit 65 angegeben. Auch die beiden anderen Leitindikatoren, die Einfluss auf die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen haben, liegen unterhalb der Schwellenwerte. Die Hospitalisierungsinzidenz – die Anzahl der Covid-19-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen im Krankenhaus behandelt wurden, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – liegt bei 1,6, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 4,95.