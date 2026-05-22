Cyberkriminelle haben wohl Zugriff auf die Daten von Patienten des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens. Was wir wissen – und was nicht.

Bei einem Cyberangriff auf einen Dienstleister vieler deutscher Kliniken wurden Daten von Zehntausenden Patienten gestohlen. Auch das Städtische Krankenhaus in Pirmasens ist betroffen, sagt Geschäftsführer Christian Koob auf Nachfrage. Am 14. April fand der Angriff statt, Koob sei am 20. Mai von Dienstleister Unimed informiert worden. Allerdings seien dem Krankenhaus viele Fakten noch nicht bekannt – etwa, um wie viele Patienten es geht.

Konkret wurden bei dem Angriff personenbezogener Daten gestohlen: Namen, Adressen, Kontaktdaten, aber auch Informationen zu Gesundheitszustand und Abrechnungen des Krankenhauses. Das Krankenhaus berichtet, dass es sich um die Daten von Privatpatienten, Personen mit privater Zusatzversicherung sowie Selbstzahler handelt. Betroffene Patienten sollen durch den Dienstleister informiert werden.

Vertrag mit Dienstleister 2024 beendet

Trotz der Info durch Unimed hofft Koob, dass das Pirmasenser Haus nur in geringem Maße betroffen ist: Denn der Vertrag mit dem Dienstleister sei bereits im Januar 2024 ausgelaufen. Im Moment sei „absolut nicht abzuschätzen“, wie sehr das Städtische Krankenhaus in der Sache hängt. Die Geschäftsbeziehung mit Unimed sei mit Vertragsende ausgelaufen – Bedenken wegen der Sicherheit beim Dienstleister habe es nicht gegeben.

„Der Vorfall betrifft ausschließlich den externen Dienstleister und nicht die IT-Systeme des Krankenhauses“, betont die Pirmasenser Klinik. Das habe man überprüft: Laut Koob gab es während der Geschäftsbeziehung zwar eine Schnittstelle von Pirmasens zu Unimed, um Daten zu übertragen, aber nicht umgekehrt. Die medizinische Versorgung und der Betrieb im Krankenhaus seien nicht beeinträchtigt.

Auch Homburger Klinik betroffen

Nachdem der Vorfall bekannt wurde, habe das Städtische Krankenhaus umgehend reagiert. Unter anderem wurden der Datenschutzbeauftragte und die Datenschutzbehörde informiert. Das Pirmasenser Haus habe den Dienstleister zu einer umfassenden Erklärung aufgefordert, um genau zu eruieren, wie groß der Schaden ist. Sobald neue Informationen eingehen, wolle das Haus diese öffentlich machen, erklärt Koob.

Die Kriminellen haben außerdem Daten aus dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem UKS in Homburg erbeutet. Auch Krankenhäuser in Baden-Württemberg, Köln und Freiburg wurden Opfer.