Die Polizei hat ein Fazit zur Aktionswoche Schulanfang gezogen. Es gab Licht und Schatten. Letzteres war in Frankenstein der Fall, wo die die Polizei am Freitag in zwei Autofahrer erwischt hat, die die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde im Bereich des Kindergartens deutlich überschritten haben. Beide Fahrer waren mit 66 Kilometern pro Stunde unterwegs und müssen nun mit Fahrverboten rechnen. Über den gesamten Tag hinweg registrierten die Beamten in der Dürkheimer Straße 214 Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung. Auf die betroffenen Fahrer kommen Verwarnungs- und Bußgelder zu.

Auch in Zweibrücken wurde ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit ertappt. An einer Messstelle fuhr er statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde mit 96 Kilometern pro Stunde. Auch dieser Fahrer muss sich auf ein Fahrverbot einstellen.

Positive Nachrichten kommen hingegen aus Waldfischbach-Burgalben. Vor der Grundschule und der Gesamtschule hielten sich alle gemessenen Fahrer an das Tempolimit. Diese Geschwindigkeitskontrollen sind Teil der Aktionswoche „Schulanfang“ des Polizeipräsidiums Westpfalz.