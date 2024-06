Vom 24. bis zum 30. Juni beteiligt sich die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz an der landesweiten Woche der Medienkompetenz.

Unter dem Motto „Medienkompetenz vor Ort – Teilhabe für alle!“ finden in dieser Zeit zahlreiche Aktionen statt, die darauf abzielen, das Bewusstsein für Cybercrime zu schärfen und die Öffentlichkeit über Schutzmöglichkeiten aufzuklären. Die Verbraucherzentrale bietet als Teil ihres Engagements eine Infoecke in der Beratungsstelle Pirmasens an, wo sich Bürgerinnen und Bürger während der regulären Öffnungszeiten über verschiedene Aspekte der Cyberkriminalität informieren können.

In Pirmasens haben Interessierte die Möglichkeit, sich über Betrugsmaschen im Internet zu informieren. An Info-Tischen werden Materialien bereitgestellt, die über Schutzmaßnahmen vor Phishing, Trojanern und anderen Gefahren aufklären und Tipps zur Datensicherheit geben. Zusätzlich veranstaltet die Verbraucherzentrale am 25. Juni um 16 Uhr ein Web-Seminar zum Thema „Digitaler Nachlass“. Die Veranstaltung widmet sich den Fragen, die sich im Zusammenhang mit Online-Verträgen, Kontenführungen und der Verwaltung von persönlichen Daten in sozialen Netzwerken nach dem Tod einer Person ergeben.

Info

Für alle, die sich eingehender mit der Thematik beschäftigen möchten, hält die Verbraucherzentrale im Internet eine detaillierte Übersicht bereit. Dort sind sämtliche Termine aufgeführt und es besteht die Möglichkeit, sich für das Web-Seminar anzumelden. Die Woche der Medienkompetenz bietet somit eine umfassende Plattform für die Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit digitalen Medien und den damit verbundenen Risiken.