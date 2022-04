Tennis erlebt wieder bessere Zeiten. Der Deutsche Tennis-Bund (DTB) und auch der Tennisverband Pfalz vermelden steigende Mitgliederzahlen. Am Wochenende (30. April/1. Mai) ist nun in etlichen Clubs der offizielle Aufschlag in die neue Saison. „Deutschland spielt Tennis“ heißt der Aktionstag des DTB. Auch Vereine aus der Region Pirmasens nehmen daran teil.

„Olympisches Gold, Davis-Cup-Halbfinale, steigende Mitgliederzahlen – Tennis ist in den letzten 18 Monaten eine Erfolgsgeschichte gewesen“, sagt Dietloff von Arnim, seit 2021 DTB-Präsident. Er begründet, warum der Verband wächst: „Der Sport bleibt faszinierend. Wer sich um seine Mitglieder bemüht, der wird belohnt. Wir sind in allen Landesverbänden gewachsen. Wir sind wegen, wir sind trotz Corona gewachsen.“ 1.382.824 Mitglieder hat der DTB, die meisten, 233.411, in der Altersklasse 41 bis 60.

Der Tennisverband Pfalz vermeldet einen Mitgliederzuwachs von 4,33 Prozent, hat also 1268 Mitglieder mehr als im Vorjahr. Aktuell spielen 30.541 Menschen im TV Pfalz Tennis.

Schnuppertennis und Tagesturnier

Am Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ haben die teilnehmenden Vereine freie Wahl, wie sie den Sport darstellen. Der TC Rodalben tut dies mit dem 2. Geißbühl-Tagesturnier im Herren- und Damen-Einzel am Samstag. Der TC Rot-Weiß Pirmasens bietet am Samstag von 10 bis 15 Uhr Schnuppertennis auf seiner Anlage am Haseneck an. „Komm’ einfach vorbei und spiel’ mal Tennis.“ Mit diesen Worten lädt der TC Ruppertsweiler zu seinem Tag der offenen Tür am Samstag ab 10 Uhr ein.