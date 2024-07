Im Alter oder mit Einschränkungen selbstständig mobil bleiben und aktiv am Leben teilnehmen – unter diesem Motto steht ein Aktionstag am Freitag, 26. Juli. Er findet zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Exerzierplatz statt. Organisiert wird er von den Pirmasenser Gemeindeschwestern und dem Netzwerk Demenz, teilt die Stadt mit. Die Stadtwerke wollen für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs werben. Geübt werden das richtige Ein- und Aussteigen mit oder ohne Gehilfe, sicher Stehen und Festhalten sowie die Wahl des richtigen Sitzplatzes im Bus. Einen Rollator-Führerschein können die Teilnehmer unter Anleitung von Tanja Huber von der Polizeiinspektion Pirmasens machen. Bei einem Parcours können Interessierte in einen Alterssimulationsanzug schlüpfen und sich so in deren Lage versetzen.