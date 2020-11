„Eigentlich hätte...“ So beginnen seit Monaten viele Künstler ihre Sätze, wenn es darum geht, wann und wo sie auftreten. Wer Glück hat, kann seine Veranstaltungen verschieben, wer Pech hat, muss sie ganz streichen. Verschieben will nun auch das Pirmasenser Arme Kreative Theater (AKT) die Premiere seines Stückes „Das Strindberg-Experiment“, die „eigentlich“, so Regisseur Achim Ropers, für den 20. November vorgesehen war.

Und nicht nur die Premiere wird verschoben. Geplant waren weitere Aufführungen am 21. und 28. November sowie am 11. und 12. Dezember in der Pirmasenser Festhalle. Auch diese Vorstellungen finden nun ebenfalls nicht wie vorgesehen statt. „Neue Termine wird es wohl erst im Februar oder März geben“, sagt Sonja Mäß vom Kulturamt. „Aus Sicherheitsgründe“, wie sie ergänzt. Denn sie befürchtet, dass es bei dem jetzigen, befristeten Lockdown für die Kultur nicht bleiben wird. Und bevor Veranstaltungen wieder und wieder verschoben werden, will Mäß auch die eigenen Veranstaltungen des Kulturamtes mit einem zeitlichen Puffer erst im Frühjahr terminieren.

Eine Absage so kurz vor der geplanten Premiere bedauert Achim Ropers, der Regisseur von AKT, denn „wir haben jetzt nur noch am Feinschliff gearbeitet“ – „aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen“, bleibt er zuversichtlich. Einen Premieren-Termin sowie zwei Wochenenden für die weiteren Aufführungen noch im Februar schwebt Ropers vor, der mit seiner Truppe jetzt erst einmal eine Zwangspause einlegen muss. Mit den Technikern sind bei den Proben regelmäßig 16, 17 oder 18 Personen anwesend – und das sind mehr als die erlaubten zehn aus zwei Familien. Zeit genug also im Lockdown für die Akteure, sich im November intensiv mit den Texten zu beschäftigen.

Und darin hat sich das AKT intensiv mit dem Thema „Geschlechterkampf“ in der Dramengeschichte des Nordens beschäftigt. Besonders der bedeutendste Dramatiker Schwedens, August Strindberg (1849 – 1912), der mit seinen gesellschaftskritischen Dramen weltbekannt ist, weist immer wieder auf das Spannungsfeld zwischen den Geschlechtern hin.

Die Idee, Strindbergs konfliktreiche Beziehungsdramen zu bearbeiten, ist nicht neu. Man denke nur an Friedrich Dürrenmatts Komödie „Play Strindberg“ oder Per Olov Enquists „Die Nacht der Tribaden“. Das AKT nimmt sich Strindbergs „Gespenstersonate“ als Vorlage und arbeitet dessen Minidrama „Die Stärkere“ in den Text mit ein. Ziel dieser Textbearbeitung ist es, die Lebenslügen, an denen die Figuren leiden, zu verdeutlichen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der Zerbrechlichkeit des Mannes der Gegenwartsgesellschaft, der von den Emanzipationsbestrebungen der Frauen verunsichert wird. AKT ist der Meinung, mit diesem Experiment einen Theaterabend gestalten zu können, der thematisch trotz der „klassischen“ Textvorlagen sehr nahe am heutigen Zeitgeist ist.

Wie weit dieses Experiment tatsächlich gelungen ist, lässt sich nun leider erst im Februar oder März in der Festhalle in Pirmasens genauer betrachten. Die bereits gekauften Karten für die abgesagten Vorstellungen behalten ihre Gültigkeit. Der weitere Kartenverkauf im Pirmasenser Kulturamt ist vorübergehend ausgesetzt, bis die neuen Termine feststehen.