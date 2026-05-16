Lydie Auvray begeistert ihr Publikum überall. So auch am Freitag im Bürgersaal in Althornbach. Dabei verriet sie zu jedem Stück ganz persönliche Geschichten.

Von überall her kommen die Konzertbesucher, um die großartige Lydie Auvray in Althornbach live auf der Bühne zu erleben – von Busenberg, Hirschthal über Pirmasens, Homburg und Germersheim. Die einen haben sie schon einmal gesehen und wollen nochmal in den Genuss kommen, erzählen sie. Andere haben sich den Weg nach Hamburg gespart, wo die Grande Dame des Akkordeons vor einigen Tagen mit ihrem Trio in der Elbphilharmonie aufgetreten ist – ein Abschiedskonzert.

Fast 200 Besucher sind es schon, die am Freitagabend den Bürgersaal bevölkern. Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Althornbach nur etwa 650 Einwohner hat. Die schwarze Bluse mit dem Glitzerrand habe sie übrigens auch in der Elbphilharmonie getragen, verrät Lydie Auvray dem Publikum in komplizenhafter Manier.

Lieblinge im Programm

In Althornbach bietet die Französin, die schon seit über 50 Jahren in Deutschland lebt, ein Best-of-Programm mit Lieblingsstücken. Die hat sie im Laufe ihrer Karriere gesammelt – von ganz leisen Stücken über Walzer-Musik bis hin zu Kompositionen, die sie wichtigen Menschen gewidmet hat oder Personen, die sie inspirieren. „Pour toi“ gilt ihrem Vater, durch den sie überhaupt zum Akkordeonspiel gekommen ist, erzählt sie.

Das werde sie oft gefragt: Wie sie eigentlich zum Instrument des Jahres 2026 gekommen sei. Im Grunde habe sie dem Lebenstraum ihres Vaters Leben eingehaucht, der selbst eine Autowerkstatt hatte. Ein Instrument habe der nicht gespielt, außer dass er den ganzen Tag pfiff wie eine Nachtigall. „Seifenblase“ hat sie nach einem Besuch im Zirkus Roncalli komponiert, nachdem sie die poetische Seifenblasennummer von Clown Pic gesehen hat. Viele Songs klingen auch nach Karibik, denn dort hat die Französin fast 20 Jahre gelebt. Nur spiele sie sie nicht mehr, weil die einfach besser im Trio geklungen hätten.

Mittag am Meer

Querbeet präsentiert sie mit ihrem prachtvollen Pigini-Akkordeon Stücke: Filmmusik zu Kommissar Maigret-Krimis, schwierige Kompositionen im 7/8-Takt, weil sie ein Faible für krumme Takte habe, und den anspruchsvollen „Tango Terrible“. Besonders gut kommt das Stück „Guinguette“ an, ein Name, der für Orte benutzt wird, die oft am Wasser sind und wo die Franzosen gern zu Mittag essen würden.

Die Musik von Lydie Auvray spiegelt immer ein bestimmtes Lebensgefühl wieder. Nicht nur besinnlich-heitere Melancholie, die mit der Vorstellung des „Vieux Paris“ verbunden wird. „Sibirien Express“ zum Beispiel erzählt eine Zugfahrt durch die Taiga, „Das Meer“ ist eine Hommage an das Meer, ohne das sie nicht könne und das man mit Hilfe des Balgs zu hören meint, so weit zieht sie ihn auseinander. Am Freitag präsentiert sie nur selbstkomponierte Stücke mit Ausnahme von einem: „L’Accordéon“ von Serge Gainsbourg.

Kraftvolle Bühnenpräsenz

„Ich mache Musik, weil ich etwas ausdrücken möchte“, sagt die Musikerin, die in der Normandie im Calvados geboren ist. Und das könne sie mit dem Akkordeon wunderbar, weil man durch den Balg mal laut, mal leise, traurig oder lustig klingen könne. „Es lebe das Akkordeon“, ruft sie.

Lydie Auvray hat eine kraftvolle Bühnenpräsenz. Voller Energie ist ihr Spiel und auch ihr Gesang, denn manchmal gibt es auch Texte zu ihren Songs. Ihr Spiel habe sich im Laufe der Jahre verändert, verrät sie in einem Interview mit dieser Zeitung vor dem Konzert. Ja, Lydie Auvray ist nicht nur Meisterin ihres Instruments, sondern auch eine charmante, witzige Geschichtenerzählerin.

Ab nach Berlin

Mit 18 sei sie nach Berlin gezogen, um ihr Deutsch zu verbessern – das Akkordeon im Gepäck. Damals sei das Knopfakkordeon überhaupt nicht bekannt gewesen, erzählt sie. Deswegen sei sie im Nu bekannt geworden. Jeder habe mit ihr spielen wollten, erzählt sie. Auch Klaus Hoffmann, Hannes Wader und Reinhard Mey. Ende der 70er, Anfang der 80er habe sie schließlich begonnen, eigene Stücke zu schreiben. Ihre erste Platte sei ein Riesenerfolg gewesen. Ab da habe sie entschieden, Musik zum Mittelpunkt ihres Lebens zu machen.

Das Akkordeon und sie seien ein Team, und dem könne sie entlocken, was sie wolle, erklärt sie. Mit dem Instrument lasse sich dadurch wirklich ganz viel ausdrücken. Töne gestalte sie heute ganz anders als früher. Es sei heute ein feineres, souveräneres Spiel. Sie liebe ihre Quetschkommode, sagt sie und lacht. Weil man damit jedem eine Gänsehaut einjagen könne. Von dem verstaubten Image habe das Knopfakkordeon gründlich befreit.

Stars in Bürgersaal

Wir brauchen in Althornbach keine Elbphilharmonie, hätten Spötter vor zehn Jahren gesagt, als der Bürgersaal eingeweiht wurde. Stimmt genau, bestätigt Ute Klein vom Vorstand des Kulturfördervereins Althornbach. Wenn doch die Stars auch im Bürgersaal in der Südwestpfalz gastieren. Fakt ist, dass der Verein eine bemerkenswerte Kulturarbeit leistet. Das betont auch Lydie Auvray. Diese kleinen Kulturvereine seien von großer Bedeutung. Am Freitag erlebte das frankophile Publikum dort wunderbare eineinhalb Stunden mit einer Musik, die unter die Haut geht.