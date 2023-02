Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei Arbeiter in Trulben mit Arbeiten an der Dachrinne eines Wohnhauses begonnen hatten, obwohl der Hausbesitzer lediglich ein Angebot einholen wollte. Man habe sich tags zuvor zufällig in der Stadt getroffen, wobei der Mann seine Anschrift preisgab. Nachdem der Hauseigentümer die beiden Herren darum gebeten hatte, sofort mit den Arbeiten aufzuhören, wurde ihm gedroht. Obwohl nur ein kleiner Bereich der Dachrinne reparaturbedürftig war, wollten die Männer die Dachrinne komplett erneuern. Dazu kam noch eine überzogene Geldforderung, die man mit einer „gemeinsamen“ Fahrt zum Geldautomaten einforderte, berichtete die Polizei. Sie weist darauf hin, dass in solchen Fällen meistens Arbeiten verrichtet werden, die gar nicht notwendig sind und meistens auch noch mangelhaft ausgeführt werden. Die schließlich geforderte Entlohnung entspricht in der Regel in keiner Weise dem zuvor zugesagten und auffallend günstigen Angebot. Wieder einmal stellte sich heraus, dass man sich in solchen und ähnlichen Fällen besser an eine seriöse Firma wenden sollte. Durch die angerückte Polizei erteilte den beiden Männern einen Platzverweis, dem sie nur widerwillig folgten. Zudem wurden Verfahren wegen versuchter Erpressung, Bedrohung und Hausfriedensbruch eingeleitet.