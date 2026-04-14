Noch drei große Drehtage, dann ist das Filmprojekt „Jimmy Blond – Snowblind“ im Kasten. Im Herbst kommt das Werk ins Kino. Ein Blick in die Pirmasenser Filmwelt.

Paillettenbesetzte Kleider glitzern im Scheinwerferlicht, künstlicher Wind lässt lange Haare dramatisch flattern, und über allem liegt der Soundtrack der ikonischen James-Bond-Filme, der leise aus einem Handy dringt. Die Stimmung am Set ist konzentriert, jedoch entspannt. Seit 2023 schon laufen die Dreharbeiten für „Jimmy Blond – Snowblind“, im Herbst soll der Film auf der Kinoleinwand zu sehen sein.

Es ist der zweite Teil der Pirmasenser Hommage an den König der Spione, James Bond, der hier der Vollendung entgegengeht. Noch drei große Drehtage fehlen, sagt Thorsten Groh, Drehbuchautor, Hauptdarsteller und Initiator des Projekts. An diesem Tag trifft sich das Team auf der Bühne der Pirmasenser Festhalle, um Teile des Filmintros zu drehen. Model Karin Wadle aus Pirmasens ist auch dabei und hat Kolleginnen mitgebracht, mit denen sie die berühmten Bond-Girls darstellt.

„Eine große Hommage an James Bond“

Schon beim ersten Filmteil hat sich das Team viel Mühe mit dem Intro gegeben. Doch: „Diesmal wollte ich alles wesentlich aufwendiger, wesentlich größer und vor allem wesentlich eleganter haben“, erzählt Thorsten Groh. Viele Detailaufnahmen, auf die viele Stunden Bearbeitung und Schneiden folgen. Groh und Regisseur sowie Kameramann Michael Scherpf arbeiten minutiös an Details. Der Film ist ein Herzensprojekt für die beiden. Sie haben jeden der 25 berühmten Filme über den britischen Meisterspion mehrfach gesehen. Anfangs waren sie den ersten Teil ihres eigenen Werks als Persiflage angegangen, doch davon kamen sie schnell ab. „Es ist eher eine große Hommage an James Bond“, erklärt Groh. Filmfans werden so einige Zitate aus Filmen des britischen Spions entdecken. Groh hat sie als augenzwinkernder Verweis für Kenner in neuem Kontext in sein Drehbuch eingebaut.

In dem Film stecke durchaus Situationskomik, aber eine Komödie sei es nicht. „Es gibt auch sehr düstere Szenen“, erzählt der Drehbuchautor. Etwa wenn Held Jimmy Blond zu Beginn an einem Auftrag scheitert und in ein russisches Gefangenenlager verschleppt wird. Zurück in der Heimat findet er vieles verändert vor – so ist sein alter Chef nicht mehr da. Im ersten Teil 2019 hatte der damalige Oberbürgermeister Bernhard Mattheis den Geheimdienstleiter Agent M gespielt. Auch die neue Chefin der Spionage-Behörde – Agent L – dürfte vielen Pirmasensern bekannt vorkommen. „Sie ist eine klasse Besetzung, das war eine super Wahl“, schwärmt Scherpf. Viel mehr wollen die Macher aber vorab nicht verraten.

Verfolgung quer durch die Innenstadt

Ein besonders aufregender Drehtag steht noch an: eine Verfolgungsjagd, die quer durch die Pirmasenser Innenstadt führen soll – falls die Behörden mitmachen. Generell habe das Team beim Dreh große Unterstützung erfahren – durch die Stadt und darüber hinaus, berichtet Groh.

Etwa 330 Mitwirkende beim zweiten Teil zählt Michael Scherpf, alias Michele Moncini vom italienischen Geheimdienst, Freund und Unterstützer des Helden Jimmy Blond. Hunderte Menschen, die viel Freizeit und Urlaubstage opfern, um das Projekt voranzubringen. Theoretisch hat der Film ein Budget von 5000 Euro. Doch das rechnet die vielen Spenden und Sachzuwendungen nicht ein. So durfte eine neunköpfige Crew vier Tage lang kostenlos in einem italienischen Hotel in Igea Marina übernachten, um vor Ort zu drehen. Hotelchefin Barbara Gori ist eine langjährige Freundin Grohs.

Erlös geht ans Pirmasenser Hospiz

Im März 2024 drehte Scherpf eine Hubschrauberlandung auf dem Pirmasenser Exerzierplatz. Den Hubschrauber stellte der saarländische Projektentwickler Ferraro-Group, die Stadt kümmerte sich kostenlos um Feuerwehr, Rettungsdienst und die Sperrung des Areals. Auch beim Dreh im bayerischen Nationalpark Berchtesgaden und im österreichischen Salzburg habe das Filmprojekt, dessen Erlös dem Pirmasenser Hospiz zugute kommen soll, viel Hilfe erfahren.

Einen dritten Teil wird es wohl nicht geben. „Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir es als Trilogie anlegen sollen. Aber wir stecken hier in den zweiten Teil alles hinein, was wir haben.“ Ohne wesentlich größeres Budget könne das Team das nicht mehr toppen, glaubt Groh.