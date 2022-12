Beim After-X-Mas-Rock am 26. Dezember, 20.30 Uhr, spielen im Pirmasenser Quasimodo die drei Bands Fistful of Rage, Checkmate und Staatsverrat.

Hauptattraktion ist traditionell Fistful of Rage (Rage against the Machine Tribute), davor spielen die Punkrocker Staatsverrat und als Anheizer fungiert Checkmate mit Classic Heavy Rock). Checkmate veröffentlichte im Juli das Debütalbum „Legion of Doom“. Zur Band gehören Sänger Patrick Lang, Bassist Ralf Freyer, Gitarrist Arthur Fink und Trommler Fynn Fischer. Gespielt werden nur eigene Songs, stilistisch geht’s in Richtung harte Rockmusik der 70er Jahre. Als Anhaltspunkte seien Bands wie Bad Company, Cream, Deep Purple und Creedence Clearwater Revival genannt.

Staatsverrat ist eine 2013 gegründete vierköpfige Punkrock-Formation, die in deutscher Sprache singt. Bisher hat die Band die CDs „Aushalter“ (2019), „Oskar machts Lars Road“ und „Demonstration“ in Eigenregie veröffentlicht.

Fistful of Rage existiert im 15. Jahr und sammelte tonnenweise Live-Erfahrung. Die Formation besteht aus Dennis Zimmermann (Gesang), Bora Karakus (Gitarre), Sebastian Sommer (Bass) und Timo Greiner (Drums). Die Songs der großen Vorbilder aus Los Angeles, Kalifornien werden authentisch serviert, bei den letzten Konzerten verwandelten die Fans die Location in eine Hüpfburg.

Karten

Karten gibt es bei quasimodo-ps.de und an der Abendkasse.