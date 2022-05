Die Pirmasenser AfD-Stadtratsfraktion sorgt sich um die Sicherheit im Fall eines Angriffs durch russische Raketen und hat in der Stadtratssitzung nach der Anzahl der in der Stadt vorhandenen Bunker für den Ernstfall nachgefragt. Pirmasens sei unter anderem als Standort der US-Airforce besonders bedroht, so Ferdinand L. Weber, Fraktionschef der AfD im Stadtrat. Die Partei will deshalb wissen, wie viele Bunker es gibt, wo diese sind und ob die Stadt gedenkt, alte Bunkeranlagen wieder herzustellen. Zudem fragte Weber nach den Möglichkeiten der Alarmierung der Bevölkerung.