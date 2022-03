Die AfD hat ihre für Samstag in Pirmasens geplante Demo abgesagt. Entsprechende Informationen der RHEINPFALZ hat ein Sprecher der Partei am Donnerstag bestätigt. Die Großkundgebung war landesweit mit hohem finanziellen Einsatz der Partei beworben worden. Das Treffen in der Pirmasenser Innenstadt sollte sich gegen die „übergriffige Corona-Politik“ richten. Als Redner waren mehrere Bundestags- und Landtagsabgeordnete angekündigt. Der Vorsitzende der AfD Südwestpfalz, Ferdinand Weber, sagte zur RHEINPFALZ, dass die Verantwortlichen in Absprache mit dem Landes- und Bundesvorstand der AfD beschlossen hätten, die Demo abzusagen. Weber sagte, es sei „unanständig und angemessen“, wenn die AfD auf dem Pirmasenser Schlossplatz etwas zu Corona erzähle, während sich die Lage in der Ukraine zuspitze. Als die AfD die Demo vor Wochen angemeldet habe, sei nicht abzusehen gewesen, was in der Ukraine aktuell passiert. „Dort sterben Menschen und der Krieg wird Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben“, ist Weber sicher. Er halte es vor diesem Hintergrund nicht für angebracht, gegen die Corona-Politik in Deutschland zu demonstrieren.

Eine Kundgebung gibt es in Pirmasens am Samstag trotzdem. Das breite demokratische Bündnis, das ursprünglich zur Demonstration gegen die AfD aufgerufen hatte, widmet nun seine Veranstaltung um. Für 10.30 Uhr ruft es zu einer Solidaritätskundgebung für die Menschen in der Ukraine auf.