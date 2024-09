Die AfD will das Bürgerbüro in der Kaiserstraße kündigen und sucht eine andere Bleibe. Seit 2016 residiert die Partei gut sichtbar neben dem Finanzamt. Anfangs waren die Räume noch als Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier genutzt worden. Inzwischen hat die aus dem Kreis Bad Dürkheim stammende Landtagsabgeordnete Iris Nieland dort ihr Büro. Laut dem Kreisvorsitzenden Lutz Wendel habe das Haus einen neuen Eigentümer, der die Miete erhöht habe. Die Büroräume seien inzwischen auch nicht mehr groß genug, da durch die vielen neuen AfD-Fraktionen in Verbandsgemeinderäten mehr Platz benötigt werde. Zudem wünscht sich Wendel modernere Räume, in denen auch Vorträge und Weiterbildungen veranstaltet werden könnten. Einen Zeitpunkt für die Räumung des Büros nannte Wendel nicht. Die Mitgliederversammlung müsse zudem noch dazu abstimmen. „Wir wollen auf jeden Fall in Pirmasens bleiben und wieder an eine Durchgangsstraße“, betont Wendel. Die Partei wolle gut sichtbar Präsenz zeigen. Im Landkreis plant die AfD kein eigenes Büro. Wendel könnte sich ein mobiles Büro vorstellen, mit dem tageweise in den Dörfern ein Ansprechpartner der Partei vorhanden wäre.