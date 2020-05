Ob der Rauswurf des Brandenburger AfD-Landes- und Fraktionschefs Andreas Kalbitz aus der AfD rechtens ist, darüber mag sich Ferdinand L. Weber, Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Südwestpfalz/ Pirmasens, kein Urteil erlauben.

„Ich hatte mit Andreas Kalbitz nie persönlich zu tun“, dessen Rauswurf aus der AfD sei eine „Bundesangelegenheit“, begründete Weber am Montag seine Zurückhaltung. Seine Aufgabe als Kreisvorsitzender sei es, die AfD auf Kreisebene „anständig und sauber zu halten“. Klar sei: Wer Mitglied einer Partei oder Organisation war, die auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht, und diese früheren Aktivitäten bei der Aufnahme in die AfD verschwiegen hat, dessen Mitgliedschaft in der AfD werde annulliert. „So etwas würde auch bei uns im Kreisverband Südwestpfalz/Pirmasens zum Ausschluss führen“, sagt Weber.

Ob Kalbitz tatsächlich Mitglied der rechtsradikalen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ war, das entziehe sich seiner Kenntnis, „eine Stellungnahme wäre deshalb anmaßend“, sagt Weber. Jedenfalls müsse nun geklärt werden, ob die Annullierung der Parteimitgliedschaft von Kalbitz korrekt war. „Die Beweisführung ist offen, es gilt die Unschuldsvermutung“, sagt Weber.

Den innerparteilichen Streit in der AfD sieht Weber gelassen. Unterschiedliche Strömungen in der Partei habe es schon früher gegeben, Abspaltungen auch, sagt Weber und verweist auf die Parteiaustritte früherer Parteigrößen wie Frauke Petry oder Bernd Lucke.