Die Tage von AfD-Chef Lutz im Kreistag und im Rat der VG Pirmasenser-Land sind gezählt. Politisch aktiv bleiben wolle er trotzdem – dann aber im Pirmasenser Stadtrat.

Seit drei Jahren ist Lutz Wendel Vorsitzender des Kreisverbands Südwestpfalz der AfD. Zusätzlich vertritt der Handwerksmeister seine Partei im Kreistag und Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land.

Seine beiden Mandate in der Kreispolitik will Wendel allerdings noch vor Ende der laufenden Legislaturperiode niederlegen. „Ich will meine Arbeit dort fertigmachen und dann nach Pirmasens umsiedeln“, sagt der Noch-Eppenbrunner. Durch den Umzug muss er automatisch aus Kreistag und VG-Rat ausscheiden.

Stadtrat statt Kreistag

Seinen Umzug will der 65-Jährige zeitlich genau planen. „Ich will so lange wie möglich meine Aufgaben im Kreis übernehmen, aber rechtzeitig nach Pirmasens ziehen, um dort für den Stadtrat kandidieren zu können“, nennt Wendel seine Pläne und ergänzt: „Ich will mich langsam auf meine Geburtsstadt konzentrieren.“

In Rheinland-Pfalz finden die nächsten Kommunalwahlen im Frühjahr 2029 statt – einen genauen Termin gibt es noch nicht. Um für den Stadtrat kandidieren zu dürfen, muss Wendel – wie alle anderen Kandidaten auch – seinen Erstwohnsitz seit mindestens drei Monaten in Pirmasens haben.

Unabhängig davon, ob Wendel politisch im Stadt oder im Kreis aktiv ist, wolle er weiterhin den Kreisverband anführen, wie er ankündigt: „Im November haben wir eine Mitgliederversammlung und wählen den Vorstand. Da werde ich wieder antreten.“