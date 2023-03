Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Welt ist im Wandel, und da tut es gut, gerade in der Adventszeit Rituale zu haben, die die Menschen als verlässliche Größen wahrnehmen, die beruhigen und davon abhalten, in Hysterie zu verfallen. In Pirmasens ist ein solches Ritual die Adventsmusik bei Kerzenschein, zu der die Johanneskirchengemeinde seit etlichen Jahren am dritten Advent einlädt.

Für die treuen Fans, die die Johanneskirche auch in diesem Jahr voll besetzten, gehört dieser Abend zwingend zur Adventszeit und läutet sozusagen die heiße Phase der Vorweihnachtszeit