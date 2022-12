Restlos aus dem Häuschen waren am Samstagabend mehr als 300 Besucher in der Kirche Heilig Kreuz in Bruchweiler-Bärenbach beim ersten Adventskonzert des Chores „Palatöne“.

Gleich, welchem Genre sich der von Sandra Schenk geleitete Chor widmete, der Funke sprang sofort zum Publikum über. Ob Weihnachtsklassiker wie „Süßer die Glocken nie klingen“ oder swingende Rhythmen wie beim Pop-Song „Like it’s Christmas“ der Jonas Brothers – jeder Takt strotzte nur so von der Freude am Singen, mit der jedes einzelne Chormitglied zu Werke ging.

Und obwohl die gute Laune und Vorfreude auf Weihnachten im Mittelpunkt des Konzertes standen, wurden auch nachdenkliche Töne angeschlagen: Seinem Wunsch nach Frieden verlieh das Ensemble mit einer verlesenen, mahnenden Botschaft zu den Tönen von „Love is gonna lead the way“ Ausdruck.

Der Chor ist erst vor einem Jahr aus der Taufe gehoben worden.