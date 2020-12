Lars Springer, Inhaber und Geschäftsführer des Springer Fitness- und Gesundheitsclubs in Pirmasens

„Ich rate jetzt zu Weihnachten zum ,Schlemmen mit Herz und Verstand’, denn ein kompletter Verzicht auf die ganzen Leckereien bringt überhaupt nichts. Es gilt, trotz genussvollen Schlemmens schlank zu bleiben und den Stoffwechsel auf Trab zu halten. Wichtig ist, dass man sich selbst Pausen gönnt und in Bewegung bleibt. Das Training, die Yogastunde oder die Saunazeit, sobald das wieder möglich sein wird, sollten unbedingt mit auf die To-do-Liste. Bewegung baut Cortisol und Adrenalin ab und sorgt für einen klaren Kopf. Außerdem fördert Bewegung einen erholsamen, schlank machenden Schlaf. Wenn man sich in der Vorweihnachtszeit gestresst oder ausgepowert fühlt, sollte man unbedingt locker, also mit geringerer Intensität trainieren. Stress ist generell Gift, denn damit kommt es wie ferngesteuert häufig zum Griff nach Zucker, der das Gehirn kurzfristig mit dem glücklich machenden Botenstoff Serotonin belohnt. Je eiliger und unbewusster das erfolgt, desto weniger kommt es im Gehirn an, weswegen es selten bei einem Bissen bleibt. Der Auslöser für den Griff nach Süßem war der Wunsch, in einer angespannten Situation kurz zu entspannen. Entspannung stellt sich auch mit einer Tasse Tee ein. Mit solchen, eigentlich ganz banal klingenden Kleinigkeiten im Alltag kann man sicherstellen, dass sich die sogenannten Weihnachtspfunde im Rahmen halten.“