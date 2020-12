Bernhard Speidel, Psychotherapeut im Caritas-Zentrum Pirmasens

„Gerade weil das Weihnachtsfest als das besondere Fest des Jahres angesehen wird, sind hier die Erwartungen auch besonders hoch, denn jeder möchte sich an diesen Tagen wohlfühlen und sich mit der Familie gut verstehen. Doch das, was einen am Gegenüber stört, tritt besonders dann zutage, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Hinzu kommt meist der Stressfaktor, den diese Tage mit sich bringen. Ich rate dazu, im Vorfeld der Familienfeier zu überlegen, was einem persönlich wichtig ist und was man wirklich gerne machen würde und wie man die Wünsche von allen zusammenbringen kann. Zudem sollte in der Runde darauf geachtet werden, dass alle Aufgaben klar verteilt sind und jeder die Möglichkeit bekommt, Raum und Zeit für sich selbst zu haben, um vom Alltag abzuschalten. Wichtig ist generell, dass man sein Gegenüber so annimmt, wie es ist. Familien haben dann mehr Atmosphäre, wenn sich jeder auf Augenhöhe begegnet und das Positive im anderen wertschätzt. Die eigenen Bedürfnisse und Wünsche sollte man aber auch äußern.“