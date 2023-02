Von Andrea Daum

Miteinander feiern und dabei etwas Gutes tun: das war vom Start weg die Idee, die mit der Adventsfensteraktion in Waldfischbach-Burgalben verbunden war. Im Dezember luden wieder Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen ein, gemeinsam einen schönen vorweihnachtlichen Abend zu verbringen. Dabei wurden Spenden gesammelt. 2100 Euro kamen zusammen, die der Arbeitskreis Feste der Ortsgemeinde nun an Tim Wahl überreichte. „Wir hatten diesen Spendenzweck von vorneherein festgelegt. Das Geld sollte wieder Menschen aus der Region helfen, die unsere Hilfe benötigen“, sagte Michael Lehmann vom Arbeitskreis Feste.

Der 29-jährige Tim Wahl ist seit 2021 wegen eines gerissenen Aneurysmas und mehrerer Schlaganfälle auf Rollstuhl und Pflege angewiesen. Um das Haus in Winzeln, in dem er lebt, behindertengerecht umbauen zu können, sind Spenden erforderlich. Das möchten auch die Spender der Adventsfensteraktion unterstützen. Allen voran der Verein für Heimatpflege in Waldfischbach-Burgalben, hob Lehmann hervor, dass der Verein sehr großen Anteil an der erreichten Spendensumme hat.