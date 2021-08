Am Morgen des vergangenen Freitags stellten die Stadtwerke einen Wasserrohrbruch in der Adlerstraße, Höhe Hausnummer 32, fest. Wie die Werke am Montag erklärten, befindet sich in dem Bereich nun eine Baustelle, die jedoch umfahren werden kann. Mit größeren Beeinträchtigungen sei nicht zu rechnen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende kommender Woche. Anlieger würden rechtzeitig informiert, sollte die Wasserversorgung vorübergehend gestoppt werden.