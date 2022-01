Das Konzert der Gruppe Acoustic Colour aus Kaiserslautern mit den Pirmasensern Uwe Bayerle (Saxofon) und Andreas Rauth (Schlagzeug) am Freitag, 28. Januar, 20 Uhr, in der Pauluskirche in Pirmasens fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Der Veranstalter, die Kulturinitiative Paulus, kurz: KUPA, arbeitet zusammen mit Acoustic Colour an einem neuen Termin im Frühjahr, teilte die Initiative am Donnerstag mit. Auch für das Konzert von Three Leaves, das ursprünglich am 10. Dezember hätte stattfinden sollen, soll demnächst ein Ersatztermin bekannt gegeben werden. Hier geht es zur Website der Kulturinitiative, die erst im vergangenen Sommer gegründet wurde.