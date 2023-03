Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn die Tage kürzer werden, steigt die Gefahr von Wildunfällen − nicht nur in bewaldeten Gebieten, sondern auch in der Stadt. Wie lässt sich das Risiko minimieren? Und was ist zu tun, wenn es doch zum Zusammenstoß kommt?

Welcher Autofahrer kennt es nicht? Ein Reh steht plötzlich am Straßenrand, in letzter Sekunde kann das Fahrzeug abgebremst werden. So glimpflich geht diese Situation aber nicht immer