Wer in Pirmasens unterwegs ist, könnte demnächst Haifischzähnen begegnen. Damit sind aber nicht die Beißer der Meereslebewesen gemeint, sondern besondere Markierungen auf den Straßen. Diese Verkehrszeichen sollen helfen, Unfälle zu vermeiden. Die CDU-Fraktion hatte das Thema in den Stadtrat eingebracht und darauf verwiesen, dass in Pirmasens jeder fünfte Vorfahrtsunfall an einer Rechts vor Links geregelten Kreuzung oder Einmündung passiert. Die dreieckigen Farbmarkierungen auf der Fahrbahn sollen das verhindern, indem sie auf eine bessere Erkennbarkeit der Verkehrssituation hinweisen.

Der zuständige Dezernent, Beigeordneter Denis Clauer (CDU), zeigte sich offen für den Vorschlag seiner Parteifreunde. Das Verkehrszeichen, das offiziell die Nummer 342 trägt, aber als Haifischzähne bekannt ist, steht erst seit April 2020 zur Verfügung. In Pirmasens existiert es bislang noch nicht. Clauer sagte zu, Unfall- und Gefahrenschwerpunkte durch die Verwaltung prüfen zu lassen. Von einer flächendeckenden Einführung der Haifischzähne halte er nichts, aber an ausgewählten Stellen seien diese sicherlich sinnvoll, so der Ordnungsdezernent am Montag im Stadtrat. Die Verwaltung wird nun ein Konzept erarbeiten. Im Frühjahr 2022 soll sich der Verkehrsausschuss der Stadt mit der Angelegenheit erneut befassen.