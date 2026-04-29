Für Donnerstag, 30. April, warnen Behörden vor einer „hohen Gefahr“ für einen Waldbrand im Bereich Pirmasens.

Die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz ist dem Umweltministerium zufolge im April sowie im Juli/August besonders hoch. Obwohl es 2026 schon mal hier und da gebrannt habe, sei die Gefahr bislang überwiegend noch sehr gering oder gering gewesen, teilte das Umweltministerium der Nachrichtenagentur dpa mit Blick auf den Waldbrandgefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mit. Der WBI kennt fünf Stufen: sehr geringe Gefahr, geringe Gefahr, mittlere Gefahr, hohe Gefahr und sehr hohe Gefahr.

In Teilen des Pfälzerwaldes gilt bis einschließlich Samstag entweder Stufe fünf oder vier. In Pirmasens wird für den Donnerstag mit einer hohen Waldbrandgefahr gerechnet.

Der Waldbrandgefahrenindex des DWD wird berechnet, um das meteorologische Potenzial für eine Waldbrandgefahr von März bis Oktober täglich zu prognostizieren. Er basiert den Angaben zufolge auf Modellen, die Wetterdaten nutzen, um die Trockenheit von Boden und Vegetation abzuschätzen. Die Prognosen werden täglich aktualisiert und sind im Internet auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes abrufbar. Grundlage für die Berechnungen sind unter anderem stündliche Werte von Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Niederschlagsrate.