Am Samstag hat das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz acht weitere Covid-19-Fälle in seinem Zuständigkeitsbereich gemeldet. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Lua) gibt an, dass für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken aktuell die Warnstufe 1 gilt. Maßgeblich für das Erreichen einer bestimmten Warnstufe sind die vom Lua ermittelten Leitindikatoren: der Inzidenzwert, aktuell 17,7 im Landkreis, 69,7 in Pirmasens sowie 17,6 in Zweibrücken, die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (0,2) und die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz (4,22). Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden. Von den acht neuen Fällen waren zuvor bereits sechs Personen aus Pirmasens als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Die neuen Fälle verteilen sich wie folgt: sieben in der Stadt Pirmasens, einer in Zweibrücken.