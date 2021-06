Die acht neuen Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet hat, betreffen allesamt Einwohner der Stadt Zweibrücken. Der Inzidenzwert der Rosenstadt steigt laut Landesuntersuchungsamt auf 79. Der Landkreis (Inzidenz 1) und Pirmasens (5) hingegen verzeichnen seit Tagen ein sehr niedriges Infektionsgeschehen.

Bei der Auswertung von Proben aus den vergangenen Tagen wurde in Zweibrücken ein Fall der Delta-Variante des Erregers Sars-CoV-2 entdeckt. Diese Mutation war zuerst in Indien festgestellt worden.

Im Moment gelten in der Südwestpfalz noch 82 Corona-Fälle als aktiv, sieben weniger als am Vortag. Die meisten wohnen in Zweibrücken (47) und Pirmasens (16). In den einzelnen Verbandsgemeinden ist die Betroffenenanzahl einstellig, nirgendwo gibt es mehr als fünf bestätigte Infizierte.

Nach Auskunft der Kreisverwaltung wurden am Montag 600 Südwestpfälzer im Pirmasenser Impfzentrum gegen das Coronavirus geimpft: 340 bekamen ihre erste, 260 die zweite Impfung.

Mehr zum Thema