Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Pirmasenser Achim Lauer haben wir für „Irgendwo in Pirmasens“ angesprochen, als er aus dem Smile X Fitnessstudio in der Waisenhausstraße kam. In unserem Spontaninterview hat er erklärt, warum er trotz einer Erkrankung ein sportlicher Typ ist und was er alles tut, um sich auch jetzt im Winter fit zu halten.

Sie kommen gerade aus dem Fitnessstudio. Gehen Sie da schon länger hin?

Ja, es wird jetzt ein Dreivierteljahr, in dem ich regelmäßig hierher komme. Ich mache