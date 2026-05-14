Der AC Thaleischweiler hat für die nächste Saison eine Ringer-Mannschaft in der Verbandsliga gemeldet. Eine Pirmasenser Kampfgemeinschaft tritt doch nicht an.

„Wir nehmen an der Verbandsliga teil“, informiert ACT-Vorsitzender Reiner Kaufmann. Trainer Andreas Kiefer merkt an: „Der Kader ist groß genug. Wir sind konkurrenzfähig.“ Für Thaleischweiler beginnt die Mannschaftsrunde am 12. September mit dem Kampf bei der ASV Ludwigshafen. Am 19. September geht es an der Uferstraße gegen die TSG Haßloch. Die Liga umfasst fünf Mannschaften: KSV Worms, VfL Bad Kreuznach II, TSG Haßloch, ASV Ludwigshafen und AC Thaleischweiler.

Gemeldet hatte ursprünglich auch eine Kampfgemeinschaft von ASV Pirmasens und RSC Pirmasens-Fehrbach bestehen. Diese habe sich allerdings inzwischen „aus personellen Gründen“ abgemeldet, so der Sportreferent der Arge Ringen Rheinland-Pfalz, Jürgen Hoffmann. RSC-Vorsitzender Dieter Bockmayer erklärte auf Anfrage, dass ein Fehrbacher Ringer nach Schifferstadt gewechselt sei, und ein zweiter Ringer sei erkrankt. Bockmayer: „Mit sechs Ringern können wir keine Saison bestreiten.“

Mit „Leihringer“ Paul Ufelmann

Viel besser sieht es beim AC Thaleischweiler aus. „Wir haben alle Gewichtsklassen besetzt. Die Aktiven freuen sich auf die Saison“, sagt Andreas Kiefer, der nach einer Schulterverletzung im März länger ausgefallen war. „Ich bin derzeit in Reha, stehe aber als Trainer zur Verfügung“, erzählt der 46-jährige Höheischweilerer. Der Kader sei in etwa identisch mit dem von vor zwei Jahren. Als Leihringer habe wieder Paul Ufelmann vom AV 23 Pirmasens zugesagt, womöglich komme noch ein zweiter Pirmasenser Ringer dazu. Aus der eigenen Jugend verstärken Alex Zaporojan (14 Jahre) und Semen Ponomarov (15) den Kader.

Mit einem neuen Liga-Modus sollen die Wettkampftage für das Publikum und die Aktiven interessanter gestaltet werden. Es wird in zwei „Halbzeiten“ gekämpft. Folgende acht Gewichtsklassen werden besetzt: 57, 66, 71, 75, 80, 88, 98 und 130 Kilogramm. Mindestens zwei Ringer einer Mannschaft müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Sechs der acht Ringer müssen antreten, fünf davon müssen ihre Gewichtsklasse erfüllen. Kommt eine Mannschaft nicht auf die Mindestzahl, wird der Kampf als verloren gewertet. Das heißt, es wird pro Halbzeit mindestens fünf Kämpfe geben. Das Mindestgewicht für Jugendliche beträgt 52 Kilo, das Höchstgewicht darf 130 Kilo nicht übersteigen.

Stilartwechsel nach der Pause

In der zweiten Halbzeit – diese beginnt nach einer 30-minütigen Pause – tauscht die Stilart der jeweiligen Gewichtsklasse. Die Ringer dürfen beliebig gewechselt werden, solange die Gewichtsklassen eingehalten werden. Das heißt, ein Ringer der beispielsweise den ersten Kampf in der 66-Kilo-Klasse im griechisch-römischen Stil bestritten hat und 65 Kilo wiegt, darf in der zweiten Halbzeit in der gleichen Stilart auch die 71-Kilo-Klasse besetzen. Eine Gewichtsklasse höher zu ringen, ist erlaubt, eine Gewichtsklasse unter dem tatsächlichen Gewicht eines Ringers hingegen nicht.