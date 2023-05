Auch ohne die ausdrückliche Aufforderung „Gaudeamus!“ beim Einzug des Chores in den Konzertraum hätten sich die Besucher des Kulturzentrums Alte Kirche in Vinningen sicherlich darüber gefreut, was ihnen an gesanglichen Leckerbissen am vergangenen Sonntagvormittag kredenzt wurde. Der Südwestpfälzer Kinderchor unter der Leitung von Christoph Haßler war zu Gast – ein Auftritt, der, wie so viele kulturelle Veranstaltungen, wegen Corona verschoben werden musste und dem nun mit umso größerer Vorfreude eine rund 100-köpfige Zuschauerschar entgegenfieberte.

Das von Julian Haßler am Klavier begleitete Ensemble interpretierte einen bunten Reigen an Liedern, die zur sonnendurchfluteten Landschaft an diesem Muttertag passten: Ein geistlicher Block mit „Kyrie“, „Ave Maria“ und „Mariä Wiegenlied“ war eingebettet in Mozarts „Sehnsucht nach dem Frühling“, das heitere „Der Kuckuck und der Esel“ und „Ein Jäger längs dem Weiher ging“ sowie in das Kinderlied „Hotaru Koi“ von Ogura Ro. Teilweise durfte auch das Publikum gesanglich mitmischen, ehe im zweiten Teil des höchst abwechslungsreichen Konzerts die jungen Stimmen nicht nur den begeisterten Zuhörern, sondern auch ihrem Dirigenten reichlich Freude gemacht haben dürften.