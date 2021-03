Wir trafen die junge, aus Weselberg stammende akademische Musikerin Heike Bodesohn im Hauensteiner Queichtal. „Hier kann ich mich in diesen schweren Zeiten am besten mit meinem Freund Tobias Walter entspannen“, sagte die 33-jährige Flötistin, die es schon in jungen Jahren geschafft hat, in das renommierte rheinland-pfälzische Staatsorchester in Mainz aufgenommen zu werden.

Seit dem zarten Alter von acht Jahren liebt sie ihr Instrument, und bis zu ihrem Studium war Heike Bodesohn eine der talentiertesten Flötistinnen in der Kreismusikschule Pirmasens, wo sie von Michel Roublot gefördert und unterrichtet wurde und damals schon bei besonderen Anlässen mit dem französischen Musiklehrer ihr großes Talent zeigte.

„Seit dem ersten Lockdown habe ich zusammen mit zwei Kollegen eine Arbeitsgruppe gebildet, innerhalb derer wir Ideen sammeln, wie man den Kontakt zum Publikum ohne Live-Konzerte halten kann“, beginnt Bodesohn über ihr Projekt „Jukebox“ zu erzählen. Im Frühjahr 2020 konnten kleine Ensembles aus dem Staatsorchester im ersten Lockdown in sozialen Einrichtungen wie in Altersheimen spielten. Das sei damals jedoch nur im Freien möglich gewesen, „und im zweiten Lockdown konnten wir das geglückte Experiment leider nicht mehr fortführen“.

Da sei den jungen Initiatoren vor Wochen während eines Zoom-Meetings die zündende Idee gekommen, über Zoom oder Skype kleine Ständchen zu spielen. Trotz einiger Bedenken wegen möglicher Qualitätsverluste beim Klang war das die Geburtsstunde des Mainzer Modells „Jukebox“. „Wir nahmen bestimmte Werke anspruchsvoller Komponisten auf und luden sie auf der Homepage des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz hoch“, berichtet Heike Bodesohn über das mittlerweile geglückte Projekt.

Parallel dazu läuft seit ein paar Monaten eine Spendenaktion des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz, bei der Spenden für freischaffende Musiker gesammelt werden. „Da lag es nahe, beide Projekte miteinander zu verknüpfen“, erläutert die Weselbergerin ihr Projekt, „das in dieses Tagen immer mehr Anklang findet“.

Warum der Name? Wie bei einer Jukebox, bei der man vor dem Hörgenuss eine Münze einwirft, werde um eine Spende an den Nothilfefond der Deutschen Orchesterstiftung gebeten, erklärt Bodesohn das Prinzip.

Seit Anfang März ist diese Jukebox nun online unter orchester-mainz.de/orchester/Jukebox. Es gibt 18 sehr unterschiedliche Titel zur Auswahl – da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein, meint Heike Bodesohn. Die Bandbreite reicht von Johann Sebastian Bach bis Elton John. Auch selten gespielte Werke sind dabei. Als Entscheidungshilfe und um auf die eher unbekannten Titel aufmerksam zu machen, sind alle Musikstücke mit „Weinpoesie“ umschrieben. Somit ist auch ein Bezug zum Entstehungsort der „Jukebox“ –„Mainz am Wein“ – gegeben. Nachdem man sich einen Titel ausgesucht hat, gibt man seine Mailadresse an und bekommt einen Link zugeschickt, mit dem man sich sieben Tage lang beliebig oft das Video ansehen kann.