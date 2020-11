Wenn man im Saarland in der Halle Tennis spielen darf, in der Pfalz aber nicht, lässt dies über den Sinn mancher Corona-Maßnahme rätseln.

Der deutsche Föderalismus treibt mitunter seltsame Blüten – so auch in der Frage, ob man während des Corona-Teil-Lockdowns in der Halle ein Tennis-Einzel spielen darf. In zehn Bundesländern ist dies generell erlaubt, in zwei Ländern nach Abstimmung mit den Behörden und in vier Ländern (Hamburg, NRW, Rheinland-Pfalz und ab 5. November auch Hessen) gar nicht. So kann der Tennisfreund aus der Südwestpfalz das Hallenverbot in seinem Bundesland relativ leicht umgehen, indem er beispielsweise nach Homburg fährt und eben dort – nur zwei Kilometer von der saarländisch-pfälzischen Grenze entfernt – ganz legal den Schläger schwingt, weil das Saarland nicht dieses abstruse Verbot einer Distanzsportart aussprechen wollte. Warum man nach den Erfahrungen des ersten Teil-Lockdowns im Frühjahr für Fälle wie diesen keine bundeseinheitliche Regelung findet, bleibt schleierhaft. Und die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen leidet unter solchen Ungereimtheiten.