Die Pirmasenser können in den nächsten Tagen abstimmen, für welche städtischen Projekte die Drogeriekette DM spenden soll.

2000 Euro will die Drogeriekette DM an vier Pirmasenser Institutionen spenden. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Unternehmens. Für die Aktion „Lust auf Zukunft“ wurden der Quartierstreff P11 im Winzler Viertel sowie das Seniorennetzwerk 60plus ausgewählt. „In beiden Einrichtungen engagieren sich Haupt- und Ehrenamtliche zum Wohl unserer Stadtgesellschaft und leisten damit einen wichtigen Beitrag für ein generationsübergreifendes Zusammenleben“, heißt es als Begründung von der Stadtverwaltung. Zwischen 19. und 31. Mai können Kunden in der DM-Filiale Bitscher Straße für ihren Favoriten votieren. Dem Projekt, das die meisten Stimmen sammelt, winken 600 Euro, der Zweitplatzierte erhält 400 Euro.

Mit dem Pirmasenser Frauenhaus und dem Verein „Wir helfen Kenia“ profitieren zwei weitere lokale Projekte von der Aktion. Bei dieser Wahl können Kunden in der DM-Filiale in der Zweibrücker Straße ihre Stimmen abgeben.

Zum Hintergrund: Das P11 ist ein Begegnungszentrum für die Bewohner des Winzler Viertels. Das Quartiersbüro dient als Anlaufstelle für Gespräche, Begegnungen und Gesellschaft. Zum Programm gehören Spiel- und Sprechstunden für Kinder, Deutschkurse für Menschen mit Migrationshintergrund, eine Mutter-Kind-Gruppe und Gymnastik- und Ernährungskurse.

Im Herbst 2019 wurde das Netzwerk 60plus ins Leben gerufen. Das Bündnis aus Haupt- und Ehrenamtlichen koordiniert die Angebote unterschiedlicher Akteure, die sich den Bedürfnissen der Pirmasenser Senioren verschrieben haben.