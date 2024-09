In der Schlussphase wurde es noch mal ganz eng: Ein TSR-Spieler kam aber zurück aufs Feld und übernahm gleich Verantwortung.

Gelungener Saisonauftakt für die Verbandsliga-Handballer der TS Rodalben: Durch ein 36:35 (19:16) bei den VTV Mundenheim II sicherte sich der Absteiger die ersten beiden Punkte dieser Runde. Am Ende wurde es unnötig eng.

„Abgesehen von den letzten fünf Minuten war das gegen einen starken Gegner ein sehr ordentlicher Handball von uns“, bilanzierte TSR-Trainer Jonas Baumgart. In der Schlussphase verspielte seine Mannschaft fast noch einen komfortablen Vorsprung. Tim Hubele hatte die TSR mit 34:28 (54.) in Führung gebracht, die Partie schien gelaufen. Doch die VTV verkürzten auf 30:34. Mit der folgenden Zeitstrafe gegen Lukas Baumgart haderte der TSC-Coach dann sehr. Nicht ohne Grund: In Unterzahl funktionierte der TSR-Angriff nicht mehr. Es wurde in den Kreis getreten, ein Siebenmeter nicht verwandelt, dazu scheiterte man zweimal am Pfosten. Als Baumgart zurück kam, betrug die Rodalber Führung nur noch einen Treffer (34:33). In den letzten 70 Sekunden sicherte der erfahrene Baumgart dann aber durch zwei Treffer doch noch den Sieg. Überragend in TSR-Reihen der TSR war Spielmacher Jonas Goll, nicht nur wegen seiner zehn Tore. „Er hat herausragend gespielt und viele richtige Entscheidungen getroffen. Es war geil, was er gemacht hat“, freute sich Jonas Baumgart.

So spielten sie

TS Rodalben: Frederik Brödel, Heringer - Zimmermann (2), Lukas Baumgart (5), Ludy, Schäfer (7), Dully (2), Kai Brödel, Haury (8), Goll (10), Hubele (2/0).