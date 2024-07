Schulabbrecher gebe es an der Deutschen Schuhfachschule im Gegensatz zu anderen Bereichen so gut wie nie, freute sich am Freitag Kerstin Belyea, die Leiterin der Berufsbildenden Schule (BBS) Pirmasens. Auch dieses Mal haben alle, die vor zwei Jahren in diesen Bildungsgang eingetreten sind, ihren Abschluss geschafft.

Nach der Zeugnisübergabe in den Räumen des International Shoe Competence Center (ISC) dürfen sich neun Männer und Frauen „staatlich geprüfte Schuhtechniker“ nennen. Als BBS habe man einen Praxisbezug, den Hochschulen nicht bieten könnten – und damit einen besonderen Stellenwert in der Berufswelt, unterstrich Belyea. Leider stagniere derzeit die Duale Ausbildung in Deutschland, auf die man im Ausland mit Bewunderung schaue. Die Schuhbranche sei für die Region von herausragender Bedeutung. Deshalb schmerze es umso mehr, dass nun erstmals keine Schuhfachschul-Klasse zustande kommen werde.

„Wir werden nicht aufgeben. Das Team um die Deutsche Schuhfachschule ist sich sicher, dass dieses Tal bis zum Schuljahr 2025/26 durchschritten sein wird“, gab sich Belyea kämpferisch. In der Schule stecke viel Zeit, Geld, Mühe und Herzblut. Die Absolventinnen und Absolventen entlasse man deshalb auch als Botschafter für diesen Schuhstandort in alle Welt.

Abschlussprojekt: Neuerfindung der Marke Salamander

Das aktuelle Abschlussprojekt sei ein sehr außergewöhnliches gewesen, berichtete Fachlehrer Martin Thorenz. Der langjährige Kooperationspartner MST Design produziere und designe in diesem Jahr auch die Marke Salamander und stehe vor der Herausforderung, diese Marke neu zu erfinden. Ein Stück dieser Aufgabe habe man an die Schuhfachschule weitergegeben. Eine Menge Arbeit stecke hinter den nun präsentierten Schuhen: „Die ganze Entwurfsarbeit, das Durchdenken, das Kalkulieren der Preise, die Technik: Das ist der Umfang einer Diplomarbeit, und deshalb wird mit den Zeugnissen auch gleichzeitig wieder der Bachelor Professional verliehen“, informierte Thorenz.

Die Erfolgreichsten durften sich über besondere Würdigungen ihrer Leistungen freuen. Den besten Gesamtabschluss hatte Helen Charlotte Bilstein aus Cham in der Oberpfalz, das beste Abschlussprojekt stellte Anna Pfülb aus Fuchsstadt in Bayern vor, und den Ehrenpreis für soziales Engagement erhielt Sophie Bauer aus dem bayrischen Gerolsbach. Auch eine Pirmasenserin war unter den Absolventen: Michelle Ernst, die ihre Ausbildung zur Schuhfertigerin bei Kennel und Schmenger absolviert hatte, wird als frischgebackene Schuhtechnikerin direkt von MST übernommen.

Bei der Abschlussfeier stellten die Schuhfachschüler der Klasse 23 ihre extravaganten Crazy-Shoe-Entwürfe vor, und das Salamander-Abschlussprojekt von Annemarie Hinghaus traf den Geschmack der Jury von MST am besten.