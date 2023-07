102 Schülerinnen und Schüler der Landgraf-Ludwig-Realschule plus und Fachoberschule waren stolz, am Donnerstag in der Festhalle ihr Abschlusszeugnis in Händen zu halten.

58 Jugendliche hatten sich nach zehnjähriger Schulzeit den qualifizierten Sekundarabschluss I, die Mittlere Reife, erarbeitet. 28 erlangten die Berufsreife (Hauptschulabschluss), und 16 Mal händigte Schulleiterin Liane Fremgen das Abschlusszeugnis der Fachoberschule (FOS) aus, das die Fachhochschulreife bescheinigt. Hier hatten sich elf Schüler für den Zweig Gestaltung und fünf für die Technik-Schiene entschieden.

Zum Ende des unterhaltsamen Programms wurden die besten Leistungen mit Sonderpreisen honoriert. Aus den Händen von Oberbürgermeister Markus Zwick erhielten Naeima Alsaied und Melinda Bejta Preise für das beste Zeugnis des Entlassjahrgangs. Die besten Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Biologie hatte La Daymien Nicolas Allen erbracht, der mit dem Preis des evangelischen Dekanats noch eine weitere Auszeichnung erhielt. Janina Waldmann und Mario Drapos freuten sich über die Preise, mit denen ihre guten Leistungen in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern gewürdigt wurden. Janine Koch war in katholischer Religion besonders erfolgreich, sie erhielt den Preis des katholischen Pfarrverbandes. Im Fach Ethik fiel Luisa Schäfer positiv auf, sie wurde ebenso ausgezeichnet wie Prosha Poushaei, die mit dem Hugo-Ball-Preis für künstlerische Leistungen belohnt wurde. Vorbildliches Verhalten in den Klassen legten Samira Käfer und Lara Tabea Mai an den Tag, den Preis des Fördervereines erhielt Samantha Antes. Beste der Fachoberschule waren Martyna Fedorkow (Gestaltung) und Dennis Popp (Technik).