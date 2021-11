Das letzte Konzert der diesjährigen Fabrikmusik-Reihe mit dem Jazz-Ensemble Amuse Gueule am Mittwoch, 1. Dezember, im Forum Neufferanum soll wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen ausfallen. Darüber informierte Maurice Croissant von der Bezirkskantorei, der die Reihe in Zusammenarbeit mit der Firma Bernd Hummel Immobilienprojekte organisiert, am Mittwoch. Croissant ist selbst auch Teil des Ensembles. Das Konzert am Mittwoch, 24. November, 20 Uhr, mit dem Duo Degen Andelfinger soll noch stattfinden.