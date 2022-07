Ein Raunen ging durch die Menge, als Fachlehrer Martin Thorenz bei der Abschlussfeier der Schuhfachschule die große Neuigkeit verkündete: Als „Bachelor professional in Technik“ weist das Zeugnis die 15 Absolventen erstmals aus und dokumentiert damit eindeutig die Wertigkeit der Ausbildung zum staatlich geprüften Schuhtechniker.

In intensiven zwei Jahren hätten die Schülerinnen und Schüler genauso viel Arbeitslast gestemmt „wie die Studenten auf der anderen Straßenseite“, so Thorenz. 13 Lernmodule wurden geprüft, Höhepunkt war das zeitgleich mit dem Unterricht zu erstellende Abschlussprojekt, in dem zu einem vorgegebenen Thema eine Kollektion entworfen und präsentiert werden musste. Auf ganzer Linie überzeugen konnte dabei Anne Fried, die den Preis des Bundesverbandes der Lederwarenindustrie aus den Händen von dessen Vorsitzenden Carl August Seibel entgegen nehmen konnte. Mit dem Preis der Stadt Pirmasens belohnte Oberbürgermeister Markus Zwick die beste Gesamtleistung von Verona Güßregen. „In der Region steckt eine große Kraft, nicht zuletzt durch die enorme Kompetenz in Sachen Schuh“, zeigte sich Zwick stolz auf die Schuhfachschule, deren Absolventen er darum bat, Pirmasens nicht zu vergessen. Auch die Firma MST Design & Service GmbH prämierte Abschlussprojekte: auf Platz 1 landete Theresa Reck, Platz 2 ging an Robert Haiduk, Dritter wurde Mario Eisele. Der Ehrenpreis des Fördervereines für soziales Engagement in der Deutschen Schuhfachschule ging an Theresa Reck und Leopold Maxmilian Glees. Weil der üblicherweise in Wien veranstaltete „Crazy Shoe Award“ (unser Foto) dieses Jahr ausfiel, prämierte die Schuhfachschule kurzerhand selbst ihre originellsten Projekte: Über den 1. Platz freute sich Lena Krammer, gefolgt von Carlos Jailton Tretter und Mohamad Kaddo.