Michael Blank, der Trainer des Handball-Verbandsligisten TV Dahn, war nach der 17:27 (9:13)-Niederlage beim TuS Neuhofen der Verzweiflung nahe.

Nach einer Umstellung in der Abwehr hatten seine Männer den schnellen TuS-Rückraum besser in den Griff bekommen, doch das Problem lag vorne. „Wer mindestens 15 Großchancen versemmelt, der kann kein Spiel gewinnen“, ärgerte sich Blank. Nur ein Treffer bei fünf Strafwürfen gelang dem TVD, der vom Start weg zurücklag und sich nach einer dreifachen Zeitstrafe in der 48. Minute beim Stand von 20:15 für die Vorderpfälzer aufgab. „Der TuS hat von unseren Fehlern und der Unruhe, die das Schiedsrichtergespann ins Spiel brachte, profitiert“, resümierte Blank. Seine Mannschaft bleibt mit nun 5:17 Punkten Liga-Schlusslicht hinter Oggersheim (5:13) und Ottersheim (6:14).

SO SPIELTEN SIE