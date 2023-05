Zum Abschied von ihrem langjährigen Lehrer Christof Heringer lädt die Kreismusikschule Südwestpfalz für Sonntag, 7. Mai, 11.15 Uhr, zu einer Klaviermatinee nach Rodalben ein. Werke von verschiedenen Komponisten stehen auf dem Programm.

„Die Kunst des Musizierens besteht darin, sich und anderen eine Freude zu bereiten“ – das war und ist das Credo von Christof Heringer. Heringer gestaltet seit fast 50 Jahren die Musikszene der Region mit und hat sich auch darüber hinaus einen Namen gemacht. Seit mehr als 36 Jahren unterrichtet er bei der Kreismusikschule (KMS) Südwestpfalz Klavier, elektronische Tasteninstrumente, Ensembles und Musiktheorie. Mit der Matinee am kommenden Sonntag, 7. Mai, im Dr.-Lederer-Haus in Rodalben möchte die KMS ihm für seine Arbeit danken.

Heringer fügte seinem Studium zum Musikerzieher viele weitere Studien an namhaften Hochschulen hinzu und bildete sich stets weiter. Bei Jazzgrößen wie Jiggs Whigham, einem der erfahrensten Orchesterleiter der europäischen Szene und einer Institution in Sachen Jazz-Ausbildung an Hochschulen, oder auch Leonid Chizhik, einem Großmeister des konzertanten Jazzklaviers, konnte er sich weiterentwickeln.

Der Kreis schließt sich

Seit seinem zwölften Lebensjahr steht er auf der Bühne. Er begleitete das Kulturgut Musik als Solist und in verschiedenen Formationen in die Gegenwart. Hunderte Musikschülerinnen und Musikschüler aus der Südwestpfalz wurden von Christof Heringer ausgebildet und gefördert. „Dieses Engagement ist über die Musik hinaus sicherlich auch ein wichtiger Beitrag für ein gutes und harmonisches Miteinander unserer gesamten Gesellschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Südwestpfalz. Viele von Heringers Schülern hätten durch seinen Unterricht nationale und internationale Auszeichnungen erzielt. Auch Berufsmusiker habe er hervorgebracht.

Konzerte will er weiterhin geben

Über drei Jahrzehnte hinweg begleiteten Musikschüler Heringers tägliche Arbeit. Nun soll der Kreis sich schließen. Die Matinee zählt zu einer Reihe, die Heringer ins Leben gerufen hat und findet am Sonntag zum elften Mal statt. Der Pianist kümmert sich um den musikalischen Auftakt, das weitere Programm gestaltet er zusammen mit seinen Schülern. Am 16. Mai tritt er dann in die passive Altersteilzeit an. „Ich gebe noch ein bisschen Privatunterricht und natürlich bleibt auch meine Konzerttätigkeit bestehen“, sagt er im RHEINPFALZ-Gespräch.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Franz Liszt, Claude Debussy, Heitor Villa-Lobos, James Hook, aber auch Kompositionen aus Rock, Pop und Film, etwa von Dave Grusin. Der Eintritt zur Matinee ist frei, Spenden sind willkommen.