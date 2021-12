Der SV Hinterweidenthal muss sich für die nächste Fußballsaison einen neuen Trainer suchen. Denn der Coach des aktuellen Landesliga-Letzten, Denis Jung, hört nach dann sechs Jahren zum Rundenende auf.

„Das war ein innerer Prozess. In mir ist das Gefühl gereift, dass jetzt ein richtiger Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Sechs Jahre sind eine lange Zeit, in der wir viel erlebt haben“, erläuterte Jung seinen Schritt. Nun sei es Zeit für neue Impulse – sowohl für den Verein als auch für ihn selbst. Nach so langer Zeit gebe es auch Abnutzungserscheinungen. „Mein Plan ist es, jetzt mal ein Jahr Pause zu machen“, sagt der Pirmasenser.

„Verhältnis weiterhin gut“

Der Verein und die Mannschaft, die unter seiner Führung (zusammen mit Co-Trainer Daniel Tretter) erstmals den Sprung in die Landesliga schaffte, sei ihm ans Herz gewachsen. Jung: „Ich bin dem Verein sehr verbunden. Die Gespräche sind vernünftig abgelaufen. Das Verhältnis ist weiterhin gut.“ Der Klub habe nun genug Zeit, einen Nachfolger zu finden.