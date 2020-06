Die Entscheidung kommt nicht überraschend: Das „Pirmasenser Straßenmusikerfest“ entfällt in diesem Jahr. Das teilte am Montag die „Initiative Schusterbrunnenquartier“ um Bernd Ernst mit. Im nächsten Jahr soll das Fest wieder stattfinden. Das Straßenmusikerfest hatte im August 2019 eine gelungene Premiere gefeiert. Den Anstoß dazu hatte Bernd Ernst gegeben, der die Idee aus Nürnberg mitgebracht hatte, wo er vom „Bardenfestival“ inspiriert worden war. „Tolle Musik“, „prima Stimmung“, „wie im Urlaub“: Solche Kommentare waren bei der Premiere des Straßenmusikerfests allerorten zu hören, wenn man die Fußgängerzone hoch- und runterbummelte. An sieben Standorten in der Fußgängerzone, vor der Lutherkirche bis in die Fröbelgasse, hatten die Musiker ihren Platz gefunden.