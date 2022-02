Der Abriss des früheren Parkkinos ist in dieser Woche angelaufen. Der Pirmasenser Investor Manfred Schenk will auf dem Parkplatz und der Fläche des Kinos ein Seniorenheim errichten.

Die früheren Verwaltungsgebäude sollen zu betreutem Wohnen umfunktioniert werden. Mit einem Bagger wurde der frühere Biergarten als Zufahrt zum Innenhof freigemacht, über den nun Teile der Innenausstattung von Kino und Parkschenke weggeschafft werden. Schenk betonte gegenüber der RHEINPFALZ, dass die wertvollen Teile der Inneneinrichtung wie Leuchter, Kinosessel oder die Bleiverglasungen gerettet worden sein sollen. Unter anderem hat einen Teil der Einrichtung eine Pirmasenser Theaterbühne bekommen. Das Interieur des früheren Musikclubs Z1, vormals „Parkplatz“ sei vom Vorbesitzer, Robert Seitz gesichert worden, der damit eventuell in einer anderen Immobilie eine Art Musikclub installieren will. Seitz besitzt in Pirmasens unter anderem die frühere Pizzeria Luigi neben dem Walhalla-Kino.

Momentan laufen die Arbeiten zur fachgerechten Entkernung von Kino und Parkschenke an der Ecke Gärtnerstraße/Zweibrücker Straße. Dann komme der Bagger zum Abriss der Mauern zum Einsatz. „Mir hat auch das Herz geblutet“, sagte Schenk, der vor allem den Verlust der Parkschenke bedauert, wo er früher selbst gerne eingekehrt sei. „Da kann ich mich noch gut dran erinnern.“ Allerdings seien jahrelang alle Versuche fehlgeschlagen, neue Pächter für Kino oder Schenke zu finden, weshalb jetzt nur noch der Abriss übrig bleibe. Im Mai sollen die Rohbauarbeiten für das Seniorenheim starten.

Das Parkkino wurde 1954 als „Parklichtspiele“ mit 600 Plätzen gebaut. In den 1990er Jahren stand das Haus mehr leer, als dass dort Filme liefen. Provinzkino und ein Privatmann versuchten eine Wiederbelebung. Dann kam das Glaubenszentrum, das fünf Jahre lang dort residierte, wegen defekter Heizung aber in die Stadtmission umzog. Auch die Parkschenke war nicht mehr zu verpachten, weshalb Robert Seitz einmal sogar überlegte, alles für einen Discounter abzureißen, was jedoch am Innenstadtkonzept der Stadtverwaltung scheiterte, die dort keinen Einzelhandel zulassen wollte.